Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bir grup doğaseverle Yakutiye ilçesindeki Köşk Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile Yakutiye ilçesindeki Köşk Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Etkinlik kapsamında Vali Çiftçi, göletin buz tutmuş yüzeyinde yürüyüş yaparak doğal güzellikleri tanıttı. Ardından göletin çevresinde bulunan ormanlık alana yaban hayvanları için yem bıraktı. Yemleme faaliyetinin ardından Vali Mustafa Çiftçi şunları söyledi:

"Bugün Valiliğimizin düzenlediği etkinlik vesilesiyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübümüzle beraber Erzurum’un doğal güzelliklerini tanıtmak ve yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla Köşk Göleti’ndeyiz. Köşk Göleti’nin toplam yüz ölçümü 10 kilometrekare. Yer yer derinliği 40, 50, 60 metreye kadar ulaşabiliyor. Bugün gölün üzerinde gezintimizi gerçekleştirdik. Burada son derece sakin bir coğrafya var. Gölet çevresinde birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanın içerisindeyiz. Tabii kışın kar yağışı, hava şartlarının soğumasıyla beraber burada yaşayan hayvanlar ve özellikle tavşanlar, yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Macera kulübümüzle beraber hem doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik, hem de hayvanlar için yemleme yaptık."

Programa; Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı.