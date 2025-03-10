Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile birlikte 2024-2025 yılı karşılaştırmalı asayiş konularında değerlendirme yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, 2024 yılının ilk iki ayında Erzurum’da kişilere karşı 969 olay meydana gelirken 2025 yılı Ocak ve Şubat ayında 814 tane olay meydana geldiğini ifade ederek "Geçen seneye göre olay sayısında yüzde 16 bir düşüş olduğunu ifade edebilirim. Suçların aydınlatma oranı da yüzde 97,3’ten yüzde 95’e yükselmiştir. Meydana gelen olayların tamamına yakınını aydınlatmış oluyoruz. Bir başka asayiş olaylarından mal varlığına karşı işlenen suçlara göz atacak olursak; mal varlığına karşı işlenen suçlarda da bir gerileme olduğunu ifade edebilirim. Geçen sene mal varlığına karşı işlenen suç sayısı 255 iken bu sene sayının 162 düştüğünü görüyoruz Azalış oranı da yüzde 36,5 tekabül etmektedir. Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 47,1 bir azalma olduğunu ifade edebilirim. Demek ki hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem mal varlığını karşı işlenen suçlarda hem de devlete ve millete karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre bu senenin Ocak ve Şubat aylarında bir gerileme olduğu açıkça görülüyor" dedi.

"Dolandırıcılara fırsat vermeyin"

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili değerlendirmeler yapan Vali Çiftçi, "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık olaylarıyla ilgil, sürekli vatandaşlarımızı uyarmıştım. Bu senin Ocak ve Şubat ayının dolandırıcılık olaylarında da yüzde 32,1 oranında bir azalma olduğunu görüyoruz. Fakat tamamen bunların önüne geçebilmiş de değiliz. Onun için vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Vatandaş arayanlar işte onlar kendilerine asker, polis, savcı süsü vererek onları kandıranlar, vatandaşımızın parasını haksız yere elinden alan kişiler, dolandırıcıyla iş başında. Vatandaşlarımız bunlara karşı temkinli olsunlar, tedbirli olsunlar. Böyle durum şüpheli durumlarda hemen telefonu kapatıp Alo 112 ihbar etsinler" diye konuştu.

"Göçmen kaçakçılığına geçit yok"

Ocak ve Şubat aylarında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından icra edilen uygulamalarda, 42 tabanca ele geçirildiğini anlatan Vali Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, "Huzur ve güvenliği tesis etmeye yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz tarafından icra edilen uygulamaların yine 2025 yılını hız kesmeden devam edeceğini vatandaşlarımıza bir kez daha duyurmak istiyorum. İlimizde 2024 yılında gerek ifade vermeye gelmemekten veya kesinleşmiş hapis cezası almış kişilerden bin 157 kişi yakalanmışken, bu sene Ocak ve Şubat aylarında bin 147 kişinin yakalandığını görüyoruz. 2024yılında ilimizde göçmen kaçakçılığına yönelik olarak 26 tane operasyon düzenlenmişken bu düzenlenen operasyon sayısının 29 olduğunu söyleyebilirim. Bu sene operasyonlarımız biraz daha artmış. Geçen sene 64 tane organizatör yakalamışken bu sene yakalanan organizatör sayısı 67 yükselmiş. Yine geçen senenin ilk iki ayında 18 organizatör tutuklanmışken bu sene tutuklanan organizatör sayısının da 40’a yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek isterim"

"Vatandaşın can ve mal güvenliği kıymetli"

Erzurum’da sadece asayiş değil, vatandaşın sağlık ve güvenliğini ilgilendiren tüm konularda denetimlerin yapıldığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Ticaret İl Müdürlüğümüz gerekse Tarım Ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda devam eden gıda denetimlerimiz var. Gıda denetimlerimizin de Ramazan Ayının gelmesiyle beraber yine denetimleri arttırarak devam ettiriyoruz. Faaliyetlerimiz bu konuda da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, gıda güvenliğini tehdit eden, hiçe sayan işletmelerle mücadelemiz devam edecek. Onlarla da ilgili denetimlerimiz Ramazan ayı içerisinde de artarak devam edecek. Tabancaların, delici aletlerin taşınmasıyla ilgili Valilik Genel Emri çıkardığımızda bunları da bu maytapları da ses çiçeklerini de yasaklama kapsamına almıştık. Dolayısıyla bunların atılması yasak. Emniyetimiz, jandarmamız bununla ilgili herhangi bir tespitte bulunduğunda yetkili makamların emirlerine uymamaktan idari para cezası düzenliyoruz" diye konuştu.