Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Palandöken kayak pistlerinin yanı başındaki buz duvarına tırmanış yaptı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’in 2 bin 200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan yapay buz parkı, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilk deneyimlerinde güvenlik ve tırmanış bilgilendirmesinden sonra 20 metre yüksekliğindeki buz duvara tırmandı. Vali Çiftçi ve Başkan Tahmazoğlu, Palandöken’deki alternatif kış sporlarından birisi olan buz tırmanışının herkes tarafından tecrübe edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Bir ilk olma özelliği taşıyor

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve buz tırmanışı yapan sporcuların da hazır bulunduğu etkinlikte, yapay buz parkı görüntüsü ile de herkesi mest etti. Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları arasında yapılan tırmanışlar seyrine doyumsuz anları da beraberinde getirdi. Türkiye’nin ulaşımı en kolay, 20 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki ilk yapay buz tırmanış duvarı rota açılışı yapıldığı günden beri çeşitli organizasyonlara ve bu alandaki sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’de pistte bulunan ilk yapay buz duvarı olma özelliği adrenalin tutkusu olanlara hem kayak yapma imkanı hem de kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkanı veriyor.