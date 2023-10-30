29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Erzurum Valiliği tarafından kabul töreni düzenlendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kabul törenine; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet Teşkilatı personelleri, adli ve mülkî erkân, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende davetlilerin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Vali Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasına gelene kadarki sürece vurgu yapan Vali Çiftçi şunları ifade etti:

“Bugün malumlarınız Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü, aynı zamanda ilk 100 yılı bitirip ikinci 100 yıla adım attığımız müstesna günlerdeyiz. Yeni Türkiye yüzyılının da hayırlı uğurlu olmasını, ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dileğim ve duam odur ki Allah, devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize zeval vermesin, ilelebet payidar kılsın. Yine birlik beraberlik içerisinde nice dini ve milli bayramlara, özel gün ve haftalara hep birlikte kavuşma dilek ve temennilerinde bulunuyorum.

Büyük Selçuklu ile başlayan, Osmanlı Cihan Devleti ile devam eden Anadolu’nun ebedi Türk-İslam yurdu olarak kalması ülküsü, 1. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmamız, ardından 31 Ekim 1918 tarihinde imzalamış olduğumuz Mondros Ateşkes Mütarekesi, daha sonra da milletimize dayatılmak istenilen Sevr Anlaşması ile büyük bir tehlike geçirmiştir.”

“Bugünlere kolay gelinmedi”

1071 yılında kazanılan Malazgirt Muharebesi’nin rövanşını almak isteyen batılı emperyalist devletlerin planlarının, milletimizin azim ve kararlığı neticesinde suya düştüğünün altını çizen Vali Çiftçi konuşmasına şöyle devam etti: “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Korkma! Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak’ dizelerindeki milli ruh ve heyecanla başlattığımız istiklâl ve istikbâl mücadelemiz, Anadolu’da yepyeni bir Türk Devleti’nin doğuşuyla sonuçlandı ve Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kuruldu. Dolayısıyla bugünlere kolaylıkla gelmediğimizi, devletimize, milletimize, ortak değerlerimize hep beraber sahip çıkmamız gerektiğini asla hatırdan çıkarmamalıyız. Bugün içinde bulunduğumuz bazı problemler, sıkıntılar, milli tarihimizde bir virgül mesabesindedir. İnşallah daha güçlü, daha müreffeh, daha dinamik Türkiye’nin de habercisi olacak diye değerlendiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençler !Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz’ diye seslendiği gençlerimiz, devletimizin, milletimizin, cumhuriyetimizin ve yarınlarımızın en güçlü teminatı olacaktır.”

“Cumhuriyetimizin 100. yılı ve yeni yüzyılımız kutlu ve mutlu olsun”

Vali Mustafa Çiftçi, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Bu duygu düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk meclis başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, devletimizin kuruluşunda emeği bulunan devlet ve siyaset adamlarımızı şükranla yâd ediyorum. Yine bu aziz vatan topraklarının Türk-İslam yurdu olması için kanlarını, canlarını sebil eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum. Devletimizin ve Cumhuriyetimizin ebed müddet olmasını niyaz ediyorum. Programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve yeni yüzyılımız kutlu ve mutlu olsun.”

Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, davetlilerin masalarını tek tek dolaşarak davetlilerin Cumhuriyet Bayramlarını tebrik etti.