Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi tarafından organize edilen, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan 13 Kurra Hâfız için “Aşere-Takrîb Tayyibe İcazet Merasimi” gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada; Kur’an-ı Kerim’in bir harfinin bile değişmeden ilelebet, kıyamete kadar varlığını sürdüreceğini; bunun da Kur’an’ın yazılmak ve ezberlenmek suretiyle olacağını hatırlattı. Fâtır Suresinde “Biz kullarımızdan seçtiklerimize Kitabı (Kur’anı) vâris kıldık” buyurulduğuna işaret eden Vali Çiftçi, ayette belirtilen seçkin kişilerin Hâfızlar olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, “Erzurum kadim bir Selçuklu ve Osmanlı şehri. Geçmişte Osmanlı’nın önemli eyaletlerinden ve medeniyetimizin kurucu şehirlerinden bir tanesi. Erzurum’la beraber aynı zamanda Sivas, Kayseri, ve Konya da Selçukluların önemli merkezlerini oluşturuyor.

Bu şekliyle Erzurum, geçmişten günümüze 1001 hatim geleneğini 500 yıldan beri devam ettiren bir hafızlar şehridir. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı çok sayıda, çeşitli yaş gruplarına hitap eden Kur’an Kurslarımız ve bu anlamda geçmişten gelen bir Kur’an altyapısı var" dedi.

Erzurum’da 4-6 yaş gruplarından başlamak suretiyle her yaş ve ihtiyaca göre Kur’an kurslarının olduğuna dikkati çeken Vali Çiftçi, kıraat ilmi eğitiminin hafızlığın bir üst merhalesi olduğunu belirerek, "Aşere-Takrîb İcazeti alan hafızların sayısının artmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet tarihinde bazı hocalar tarafından okutuldu"

Diyanet Akademisi Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak da Aşere-Takrib ilminin, Erzurum’da Cumhuriyet tarihinde bazı hocalar tarafından okutulduğunı söyledi.

Resmi olarak ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığının izniyle Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 20 Ekim 2020 yılında başladığını ve 28 Ekim 2023 yılında tamamlandığını belirten Koçak, "Netice itibariyle üç yıllık yoğun bir eğitimden geçerek Aşere-Takrib ilmini ikmal eden 13 kurra hafız, bu kurstan mezun olmuştur.” dedi.

Kimler katıldı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş’ın teşvik ve destekleri, Reis ül Kurra Mustafa Demirkan hocanın riyasetleri, Akademi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak’ın tertibi, Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can’ın katkıları ve Akademi Eğitim Görevlisi Eyyüp Karaca’nın sunumuyla Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas merkezi tarafından düzenlenen ve Lala Mustafa Paşa Camii’nde icra edilen programa; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Reîsü’l-Kurra Mustafa Demirkan, Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Kurra Hafız Dr. Hafız Osman Şahin, İstanbul Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi emekli hocalarından Şeyhu’l-Kurra Ramazan Pakdil, İstanbul Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi emekli hocalarından Şeyhu’l-Kurra Talip Akbal, İstanbul Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Eğitim görevlilerinden Kurra Hafız Mahmut Ercan, Üsküdar Beylerbeyi Abdullah Ağa Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ekrem Öztürk katıldı.