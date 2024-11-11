Kütahya Valisi Musa Işın, Dünya Radyoloji Günü vesilesiyle Kütahya Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, radyoloji bölümünde görev yapan sağlık personeliyle bir araya geldi.

Ziyareti sırasında hastane personeline çiçek takdim eden Vali Işın, sağlık hizmetlerine verdikleri katkı ve özverili çalışmaları için ekibe teşekkür etti.

Vali Işın, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, radyoloji alanının hastaların teşhis ve tedavi süreçlerindeki kritik önemine dikkat çekti.

Radyolojik görüntüleme tekniklerinin sağlık hizmetlerinde hayati bir rol oynadığını belirten Vali Işın, bu konuda toplumun farkındalığının artırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.