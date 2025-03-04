Kütahya Valisi Musa Işın, Yeşilay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmenin önemine vurgu yapan Vali Işın, Yeşilay’ın tütün, alkol, uyuşturucu ve diğer zararlı maddelere karşı bilinçli nesiller yetiştirmek adına yürüttüğü çalışmaların büyük değer taşıdığını belirtti.

Bağımsız ve sağlıklı bir gelecek için toplumsal mücadelenin önemine dikkat çeken Vali Işın, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma noktasında duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade ederek, "Tüm vatandaşlarımıza tütün, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.