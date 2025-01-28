Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Korkut Eren ve Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş’u makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya’daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması için yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Vali Musa Işın, Kütahya’da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirterek, sağlık alanında yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı.