Kütahya Valisi Musa Işın, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen söyleşi programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Okul Müdürü Ahmet İren de iştirak etti.

Vali Işın, söyleşi boyunca öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek eğitimin önemi üzerinde durdu. Gençlere kendilerini geliştirmeleri ve hayatta başarılı olabilmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Programın soru-cevap bölümünde öğrencilerle insan hakları üzerine derin bir diyalog kuran Vali Işın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Veda Hutbesi arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Aile değerlerine de vurgu yapan Vali Musa Işın, aile sevgisi ve saygısının kültürümüzün temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Konuşmasında, “Sevgi, paylaşıldıkça azalmayan, aksine çoğalan bir duygudur” ifadelerini kullanan Vali Işın, sevgi ve saygının hayatın her alanında temel bir prensip olması gerektiğini ifade etti.

Söyleşi, öğrencilerin meslek seçimleri ve kariyer planlaması konularında yapılan konuşmalarla devam etti. Vali Işın, valilik görevinin zorluklarından ve bu süreçte edindiği tecrübelerden örnekler vererek, gençlere hayatlarına yön vermede rehberlik edecek samimi önerilerde bulundu.