Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Vali Işın OSB’ye gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eeskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Bölge Müdürü Tunahan Ergin ve Kütahya OSB Müdürlüğü personelleri tarafından karşıladı.

Ziyaret, Kütahya OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti ve çeşitli konuların görüşüldüğü bir toplantıyla başladı. Kütahya OSB’nin gelişimi ve gelecek projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ardından Vali Musa Işın ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Sanayi Bölgesi yatırımcılarından Ünsa Madencilik A.Ş. (Keramika) fabrikasını ziyaret etti. Fabrika ziyareti sırasında Ünsa Madencilik A.Ş.’nin üretim süreçleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin devamında, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni genişleme sahası da ziyaret edildi. Vali Işın, genişleme çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgileri Kütahya OSB Yönetimi ve OSB Müdürlüğü personellerinden alırken, çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Son olarak, Mas Porselen Tarım Ve Ticaret A.Ş. ve Ölçerler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. fabrikaları da Vali Musa Işın ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından program sona erdi.

Ziyaretin sonunda Vali Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımların ve işletmelerin gelişimine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.