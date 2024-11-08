Kütahya Valisi Musa Işın Tavşanlı ilçesine bağlı Kıızılçıkur köyündeki yangının çakış sebebini açıkladı.

Vali Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının bahçeye soba külünün dökülmesi sonucu çıktığını belirtti. Işın yaptığı açıklamada: "Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde bahçeye soba külünün dökülmesi sonucu çıkan yangında 5 adet metruk ev, 2 adet oturulan ev, 4 adet hayvan barınağı yanmıştır. Evler daha önceden tahliye edildiği için can ve mal kaybı olmamıştır. Yangın söndürülmüştür. Çok geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Bu arada, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.