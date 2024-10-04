Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2024-2025 Akademik Yılı, Vali Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı.

Törende, Vali Işın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilere akademik yılın ilk dersini vererek, "Bugünkü yapılanmasında Türk idare yapısı içerisinde mülki idare nedir? Kimlerden oluşmaktadır? Bunların görevleri nelerdir? Merkezi idare ile ilişkileri hangi boyuttadır?" konularına değindi.

Yeni akademik yılın Kütahya’ya, üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Işın, öğrencilere seslenerek, “Kalabalıklar sizi korkutmasın. Kendi rakibiniz sizsiniz. Eğer iyi bir şekilde buradan çıkarsanız, donanımlı bir şekilde kendinizi yetiştirirseniz, gelecek ile ilgili endişeniz olmasın” dedi.

Gençlerin, Türk kimliğine ve İslamiyet inancına sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Vali Işın, “Biz iki şeyimize sahip çıkacağız. Bir, iyi bir Türk şuuruna sahip olacağız. İkincisi, bizi biz yapan değerlerimize, dinimize, geleneklerimize ve inançlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Vali Işın, Türk kimliğini kaybetmenin ve İslamiyet’ten uzaklaşmanın tehlikelerine dikkat çekerek, “Eğer bu kahramanlık duygularımızı kaybedersek, vatanımızı savunmakta da eksik kalırız. O zaman bizim diğerlerinden hiçbir farkımız kalmaz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, Türk gençliği olarak değerlerini koruma ve bu değerlerle kendilerini yetiştirme çağrısında bulundu. Son olarak, gençlere bir tavsiyede bulunmak istediğini dile getiren Vali Işın, “Daha güçlü bir ülke ve toplum olmak adına daha çok çalışmalı, daha çok gayret göstermeli, üretmeli ve teknolojiye odaklanmalısınız. Unutmayın, biz batı gibi düşünmek zorunda" dedi.