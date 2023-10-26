Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2023 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın’ın başkanlığında, Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; 2023 yılı üçüncü dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları görüşüldü, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Vali Musa Işın, toplantının amacının son 9 ayda yapılan yatırımları gözden geçirmek, kurumlar arasında eş güdüm ve iş birliğini sağlamak, aksaklıkları gidermek ve daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu kaydetti.

2023 yılı üçüncü dönem yatırımları, yatırımların, sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantının Kütahya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2023 yılının ilk 9 ayında il genelinde 758 kamu yatırım projesi yer aldığını kaydeden Vali Işın, “2023 yılında uygulanan projeler için toplam 9 milyar 13 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve 5 milyar 404 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 60’a tekabül etmektedir. Projelerden 284 adedi tamamlanmış, 62’si ihale aşamasında, 312 adedi devam etmekte, 98 adedine ise henüz başlanmamış olup 2 adedi tasfiye edilmiştir” dedi.