Kütahya’da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ile Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantıları, Vali Musa Işın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantılara, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantılarda, 2024 yılına yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve çocuklara yönelik hizmetler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2024 yılı faaliyet programı doğrultusunda sorumlu kurumların çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Önceliğimiz, kadınların, çocukların ve ailenin korunması"

Vali Musa Işın, toplantıda yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk koruma hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Kütahya’nın, diğer illere göre şiddet olaylarında daha iyi bir durumda olduğunu belirten Işın, "Ancak yine de tedbiri elden bırakmamak zorundayız. Valiliğimiz, tüm kurumlarımız, belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.

Aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Vali Işın, aileleri korumanın toplumsal yapıyı güçlendirdiğine dikkat çekti. Ailelerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Biz elimizden geleni yapıyoruz, ancak ailelere de büyük görevler düşüyor. Kurumlarımız, aileleri çocuklar konusunda bilinçlendirmeli ve daha farkında olmalarını sağlamalıdır" dedi.

Vali Işın, iyi bir meslek sahibi olmanın yanı sıra ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmenin önemine de değinerek, 2025 yılında kadınlar, çocuklar ve aileler için yapılan çalışmaların artırılarak devam edeceğini belirtti.

"Uyuşturucu terörden daha tehlikelidir"

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Işın, ailelerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti. "Uyuşturucu, en önemli sorunlarımızdan biridir. Ailelerin, okulların ve ilgili kurumların bu konuda sürekli teyakkuzda olması gerekiyor. Uyuşturucu terörden daha tehlikelidir çünkü sinsi bir şekilde ilerler ve gençlerimizi, geleceğimizi kaybettirir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını belirten Vali Işın, ailelerin ve toplumun desteğinin şart olduğunu vurguladı. "Aileler destek vermeden bu sorunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. O yüzden önleyici tedbirleri sıkı tutmalıyız" dedi.

Vali Musa Işın, konuşmasının sonunda 2025 yılı için planlanan projelere de değindi. Kadınlar, çocuklar ve ailelerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini belirten Işın, "Özellikle aileleri sürece dahil etmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Ailelerin bilinçlendirilmesi için herkesin el birliğiyle çalışması gerekiyor" dedi.