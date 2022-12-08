Kütahya Valisi Ali Çelik, Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya dördüncüsü olan milli sporcu Rümeysa Sam ile babası ve antrenörü Fatih Sam’ı makamında misafir etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya dördüncüsü olan milli sporcu Rümeysa Sam ile babası ve antrenörü Fatih Sam’ı makamında misafir etti.

Tavşanlı Moymul Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Sam’ın başarılarından duyduğu gururu paylaşan Vali Ali Çelik, “Hem ülkemize hem de Kütahya’mıza yaşattığın gurur için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ali Çelik, Rümeysa Sam ile bilek güreşi de yaptı. Renkli görüntülere sahne olan bilek güreşi berabere bitti.

Sam’ı tebrik eden Vali Çelik, “Başarılarının artarak devam edeceğine, dünya şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sam, “Ülkemizi iyi temsil ettiğim için gururluyum. Valimize beni destekledikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Rümeysa’nın yaklaşık bir yıl gibi bir sürede ulaştığı başarının sevindirici olduğunu belirten antrenör Fatih Sam, “Çok fazla antrenman yapma fırsatı olmadı ama çocuktaki gücü fark ederek Mart ayında düzenlenen yarışmaya katıldık. Orada sol kolda ikinci olma başarısını gösterdi sonrasında Valimizin desteğiyle millî takıma gitme şansı buldu. Antalya’daki Dünya Şampiyonası’nda da dördüncülüğü hak etti” ifadelerini kullandı.