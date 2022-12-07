Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta ve refakatçılarını dinledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta ve refakatçılarını dinledi.

Vali Mete Buhara’ya Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi ziyaretinde başhekim Ali Güneş ve hastane yöneticileri eşlik etti. Vali Mete Buhara, "Hasta ve hasta refakatçılarını dinleyerek onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dilek ve temennilerini dinledik. Vatandaşlarımızın verilen sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyeti bizim de memnuniyetimizdir” dedi.

Vali Mete Buhara, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliğinden hastane hakkında bilgiler aldıktan sonra personel ziyareti ile hastane alanında incelemelerde bulundu.