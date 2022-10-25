Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Vali Mete Buhara, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili şube müdürlerinden emniyetin görev ve sorumluluğu dahilinde yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı. Ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen’den çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Vali Mete Buhara burada yaptığı açıklamada, "Asayiş ve huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına ve her zaman üstün görev anlayışı ile Milletimizin huzuru ve güvenliği için her şartta fedakârca görev yapan jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi.