Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle katıldığı dayanışma programında devletin her zaman engelli vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle katıldığı dayanışma programında devletin her zaman engelli vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Vali Mete Buhara, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programa katıldı. Programda engelli vatandaşla bir araya gelen Vali Buhara yaptığı konuşmada; “Devletimiz, sağladığı imkanlarla engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmuştur. Yapılan iyileştirmelerle engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımları artmış, bu düzenlemeler diğer ülkelere de örnek olmuştur. Bizler de toplum olarak bu özel kardeşlerimizi anlamak, onlara sevgiyle yaklaşmak durumundayız. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Zihinlerdeki engelleri yıktığımızda engellerin en önemlisini aşmış oluruz" dedi. Öte yandan Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Programına katılan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ise; "AK Parti liderliğinde her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza da yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata adapte olmaları için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hak eksenli bir anlayışla eğitim, sağlık, sosyal yardım, bakım, istihdam gibi bir çok projemizi hayata geçirdik ve yeni projelerde üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Ahiler Diyarı Engelliler Derneği ise Boztepe yolu üzerinde ağaç dikim törenine katıldı. Törende konuşan Dernek Başkanı Bülent Yıldız; "Engellilerin toplumda var oldukları gerçeğini toplumun her kesimi görebilmeli. Bizleri tanıyın ama bizlere rol biçmeyin" ifadelerini kullandı.