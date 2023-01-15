Erzurum Valisi Okay Memiş, yıllarca ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan ve yapılan son seçimlerde aday olmama kararı alan ERÇİMSAN Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e vefa örneği gösterdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yıllarca ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan ve yapılan son seçimlerde aday olmama kararı alan ERÇİMSAN Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e vefa örneği gösterdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sırasında yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı ERÇİMSAN Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e teşekkür eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ülkemiz ve yerelde ilimiz sanayi, teknoloji ve ticaret alanında gelişmesine ve birçok sanayi tesisinin ilimize kazandırılarak yüksek katma değer ve istihdam sağlanması, yeni girişimcilerin cesaretlendirilerek desteklenmesi başta olmak üzere; ilimizin kültür, eğitim ve spor alanında gelişmesi yönünde yapmış olduğunuz katkılar ile bir çok alandaki sosyal desteklerinizle, Erzurum ilimizde öncü ve saygın iş adamı olarak müstesna bir yeriniz bulunmaktadır. İlimizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için engin tecrübe ve desteklerinizi esirgemeyeceğinizi bilerek, bu güne kadar yapmış olduğunuz büyük hizmetler için size teşekkür eder, bundan sonraki hayatınızda sağlık, mutluluk ve esenlik dilerim.” şeklinde konuştu.

ERÇİMSAN Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’te, Vali Okay Memiş’e gösterdiği örnek ve vefalı davranıştan dolayı teşekkür ederek, “Biz ülkemiz ve Erzurum’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Üretmek, istihdamı artırmak ve vatanımıza katma değer kazandırmak bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlamdaki çabalarımız hız kesmeden sürecektir.” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ERÇİMSAN Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i kabulünden sonra bir teşekkür belgesi verdi.