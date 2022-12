Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu’nun eşsiz güzellikleri ile dolu olan kadim şehrimiz Erzurum’da, yeni bir yılı daha karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. Her yeni yıl, umut dolu güzel günlere, yeni hedeflere mutlu, huzurlu ve müreffeh yarınlara ulaşmamız için bizlere yeni başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Dadaşlar diyarı Erzurum’un sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek, şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için başlattığımız tüm çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için, başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimleri olmak üzere, her türlü tedbir alınmaktadır. Alınan tedbirlere vatandaşlar olarak hep birlikte uymak büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, hizmet etmekten onur duyduğum saygı değer Erzurumlu hemşerilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın, değerli basın mensuplarımızın, şehit yakınları ve gazilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”