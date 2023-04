Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk Polis teşkilatının 178. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş mesajında; “Türk Milleti, bu güzide Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve yanında yer almaya da devam etmektedir” dedi.

Türk Polis Teşkilatının, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’ da kurulduğunu, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, içten ve dıştan gelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edindiğini dile getiren Vali Okay Memiş, mesajında şunları kaydetti;

“Gücünü kanunlardan, desteğini halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu Teşkilatımızın 178.Yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Polis demek toplumun huzuru ve refahı demektir. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin gece ve gündüz demeden fedakârca görev yapan Polis Teşkilatımız, ülkemizin huzur ve düzenini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Yasalarla kendisine verilen görevleri başarı ile yerine getirmenin yanında, vatandaşlarımızın her an yardımına koşan ve muhtaçların elinden tutan, Devletimizin yardım ve merhamet elinin, vatandaşlarımıza uzatılmasında her daim önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu güzide Teşkilatımız, 178 yıldır bu anlamlı ve ulvi görevi başarıyla yerine getirirken hukukun üstlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin sağlanmasını ilke edinen Emniyet Teşkilatımız gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirerek, milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almış bulunmaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır” sözleriyle Türk Polis Teşkilatının, toplumumuzun teminatı olduğunu ve polise olan güveni belirtmektedir. Türk Milleti, bu güzide Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve yanında yer almaya da devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın, 178. Yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, milletimizin huzur ve asayişini temin eden, suç işlenmesini önleyen, suçluları adalete teslim etmek için canla başla çalışan emniyet mensuplarımızın, “10 Nisan Polis Haftasını” kutluyor. Vatanı, milleti, mukaddesatı ve nazlı ay yıldızlı bayrağı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.”