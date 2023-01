Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Mülki İdare Amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet şiarıyla, aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır ve nazır bulunan devletimiz adına, bu kutlu görevi hizmet aşkıyla ifa etmekten büyük gurur ve mutluluk duymaktayım. Mülki İdare Amirliği, ülkemizde devlet ve vatandaş ilişkilerinde elçi görevi üstlenmektedirler. 10 Ocak 1971 tarihinde Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından, 1978 yılı Genel Kurulu’nda bu gün “10 Ocak İdareciler Günü’’ olarak ilan edilmiştir. 10 Ocak aynı zamanda yüce milletimize daha iyi nasıl hizmet sunulabileceğinin idarecilerimiz tarafından istişare edilmesine imkân veren bir gündür. “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini yüce milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.’’ veciz sözlerinde ifade ettiği gibi her şey kanun yapmaktan ibaret değil, bu kanunları tatbik etmek de önemlidir. Bu nedenle, icra faaliyetleri bakımından yönetici konumunda olan bütün arkadaşlarımızın çalışmaları her türlü takdire şayandır. İdareciler, devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında; şefkatini de temsil eder, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirir. Mülki idare amirleri görev belgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Devlet Büyüklerimizi, Egemenliğimizin Timsali Şanlı Bayrağımızı, Kadim Türk Tarihini, Milli Değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları aziz halkımıza, davranış ve söylemleriyle cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duygularını daima yaşatmaktadır. İdarecilerimiz, temsil ettikleri resmî kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmekte, halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadırlar. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar. Efendilik değil, hizmetkarlık yapmak için çıktığımız bu yolda, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet idealini de özümseyen idarecilerimiz, dün, bugün ve gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerdir. Ülkemizin her köşesinde görev yapan mülki idarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan tüm idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Görev yapmaktan gurur duyduğum buram buram tarih kokan ve aynı zamanda kış turizmimiz için büyük faydalar sağlayan bu kadim şehrin halkına da en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”