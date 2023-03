Erzurum Valisi Okay Memiş Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere verdi:

“Down sendromlu olmak, duygusal engelli olmak anlamına gelmiyor. Down sendromlu bebekler de tıpkı diğer bebekler gibi beslenme, temizlenme, sevilme ihtiyacı duyan, acıkınca ya da sıkılınca ağlayan, kızan, küsen, gülen, geceleri anne babasını uyutmayan olarak bilinirler. Down sendromlu gençler de diğer yaşıtları gibi ergenlik bunalımı yaşayan, âşık olan, kalbi kırılan, kardeşleriyle kavga eden, bangır bangır müzik dinleyen, dans eden bireylerdir. Onlar da tıpkı diğer gençler gibi tüm duyguları yaşarlar. Ve bizlerden anlayış beklerler. Farklılıklarını tıpkı bir saç ya da göz rengi farkıymış gibi normal kabul etmemizi ve onları aramıza kabul etmemizi isterler. Unutmayalım ki, Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılık olarak kabul ediliyor. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi bulunmuyor. Tek yol eğitim. Sosyalleşme bu eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Bu yüzden, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Dünya Down Sendromu Günü, down sendromlu bireyler hakkında toplumsal bilinç yaratmak açısından önemli bir fırsat sunuyor bizlere. Gelin bu fırsattan yararlanalım ve farkındalık oluşturma çalışmalarının bir parçası olalım. İster kendimizi eğiterek ister başkalarının eğitimi için katkı vererek. Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Down sendromlu kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyor, aileleri ile birlikte mutlu bir yaşam diliyor, gözlerinden öpüyor, en içten dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”