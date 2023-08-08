Erzurum Valisi Okay Memiş, dolu afetinden etkilenen tarım arazilerinin sahipleri ile görüştü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle zarar gören Pasinler İlçesi Otlukkapı Mahallesi’nin tarım arazilerinde incelemede bulundu. Beraberinde, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bülent Zafer Taş ile 165 haneli mahalleye giden Vali Memiş, Kaymakam Emre Zeyrek ve Muhtar Memet Ekinci’den bilgi aldı.

Zarar gören arazileri gezerek yerinde incelemede bulunan Memiş, mahalle sakinlerine geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Memiş, “Devletimiz tüm mağduriyeti giderecek. Valilik olarak buradaki çiftçilerimize tohum ve gübre desteğinden tutunda her türlü gereken yardımı yapacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle bu sorunu kısa sürede çözeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Allah milletimizi daha büyük afetlerden korusun.” şeklinde konuştu. Memiş, incelemelerinin ardından mahalle halkıyla bir süre sohbet etti.