Erzurum’un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi’nde meydana gelen yangının zararları ve ortaya çıkardığı sıkıntılar gideriliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, dün öğlen saatlerinde çıkan yangında 12 ev ve 3 ahırın kül olduğu Erzurum’un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak, mağdur vatandaşların sıkıntılarını not aldı.

Evleri ve ahırları yanan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Memiş ve Başkan Sekmen, en kısa sürede yaraların sarılacağını ve devletin her türlü desteği vereceğini söyledi. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, zarar gören vatandaşlar için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 15 çadır kurduklarını ve vatandaşların her türlü ihtiyacını gidereceklerini söyledi.