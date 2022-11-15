Vali Memiş, "Üreten bir kent olacağız. Hayvancılıkta zirvede olan şehrimizi sanayide de önemli noktalara taşıyacağız. Tek derdimiz vatandaşımızın evine helal yönden ekmek götürmesini sağlamak" dedi.

Çat ilçesinde Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde KUDAKA destekleriyle yapılan Çat Tekstil Fabrikası ilçedeki işsizlik sorununu büyük oranda çözecek.

Erzurum’da istihdama katkı sağlayacak projeler bir bir hayata geçiyor.

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