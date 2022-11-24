Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu ilçesindeki Erzurum 3. Organize Sanayi Bölgesi’ni (Oltu OSB) ziyaret ederek inşaatı devam eden fabrikaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu ilçesindeki Erzurum 3. Organize Sanayi Bölgesi’ni (Oltu OSB) ziyaret ederek inşaatı devam eden fabrikaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Oltu OSB’de 326 kişiye iş kapısı olan Mithat Güzel çuval fabrikasını ziyaret eden Vali Memiş, “Yakında üretime geçecek olan fabrikamız Oltu’ya ve çevresindeki gençlerimiz artık sokaklarda gezmeyecek ve iş sahibi olacakları için mutluyum” dedi.

Mitatoğlu sentetik Dokuma ve Güzel Big Bag fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel, “Yaklaşık bir yıl önce temellerini attığımız fabrikalarımızda makina kurulumuna başladık fabrika binalarında son rötuşları yapıyoruz üretim startı verdiğimizde Oltu bir anda canlanacaktır insanlarımızın yüzleri gülecektir” dedi.