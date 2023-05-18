Erzurum Valisi Okay Memiş, kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla, 18 Mayıs günü UNESCO tarafından tüm dünyada “Müzeler Günü” ilan edildiğini belirterek, “Müzeler hem geçmişimiz hem geleceğimiz" dedi.

Tarihin aynası olan müzelerin: sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı, gelecek kuşaklara aktarıldığı mekanlar olduğunu belirten Vali Memiş, “1982 yılından bu yana ülkemizde, 18-24 Mayıs tarihleri arasında “Müzeler Haftası” kutlanmaktadır. Müzeler, araştırma, toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım-onarım) sergileme ve eğitim gibi işlevleri de yerine getirmektedir. Müzeler, toplumun hizmetinde sürekli ve kalıcı olan, kâr amacı gütmeyen kurumlardır. Müze ziyaretleri çocuklarımıza kültürel değerlerimizi tanıma, onları benimseme ve koruma bilinci edinmelerine de katkı sağlayarak, geçmişle geleceğimiz arasında köprüler kuran, bizleri zaman yolculuklara çıkararak, tarihi yaşayan ve yaşatan tanıklarıdır.” dedi.

Köklü bir tarihe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim şehir Erzurum’da çok önemli müzeler olduğunu hatırlatan Vali Okay Memiş, “Erzurum Arkeoloji Müzesi, Türk-İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi (Yakutiye Medresesi), Vakıf Eserleri Müzesi (Çifte Minareli Medrese), Atatürk Evi Müzesi ve 23 Temmuz Erzurum Kongre Binası Resim Heykel Müzesi ve Galerisi gibi müzeler mevcuttur. Bu mekanlar sadece vatandaşlarımıza değil, kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere de hizmet veren konuma sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan müze çalışanları başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Günü’nü” ve “Müzeler Haftası’nı” kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.