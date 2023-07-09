Erzurum Valisi Okay Memiş, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Asrın felaketinden sonra devletin yaraları sarma noktasında yaptığı çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında farklı illerde barınmak zorunda kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan yetkililer zaman zaman onlarla bir araya da geliyor. Erzurum Valisi Okay Memiş’te Erzurum’da misafir edilen ve çeşitli illerden gelen depremzede misafirlerle buluştu. Vatandaşlar ile sohbet eden Vali Memiş’in en çok çocuklarla ilgilendiği görüldü. Buluşmaya bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.