Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı nedeniyle Hatay’da vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Mezarlık ziyareti de gerçekleştiren Vali Memiş, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Hatay’da Lojistikten sorumlu Koordinatör Vali Okay Memiş, Ramazan Bayramı Namazını Antakya ilçesine bağlı Gökçegöz Mahallesi’nde idrak etti.

Namaz sonrası vatandaşlarla birlikte Mahalledeki Asri Mezarlığı’na geçen Vali Memiş, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, yakınlarına başsağlığı diledi.

Mahalle meydanında köy halkı ile buluşan Memiş, vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Milletçe bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Memiş, "İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımız, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak ettiğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır." dedi.

Konuşmasının ardından Memiş, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.