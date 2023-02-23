Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’a Ayni Depolar Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, gelen yardımların tüm vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’a Ayni Depolar Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, gelen yardımların tüm vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) deprem bölgesindeki koordinasyonuna destek sağlamak üzere Hatay’a görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’a görevlendirildikten sonra ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya katılan Vali Memiş, ardından saha çalışmalarına başladı. Ayni depolardan sorumlu vali olarak görev alan Vali Memiş, depolardaki yardım malzemelerini ihtiyaca göre belirlenip ulaştırılmasını sağlıyor.

Hemen hemen her gün ilçelerdeki depoları inceleyip eksikleri tamamlayan Memiş, köyleri de dolaşarak yardımların ulaşımını denetliyor.

“Bu zorlu süreci birlik ve beraberlikle aşacağız”

Depolarda kurulan çağrı merkezleri ve ilçede kaymakamlarla beraber vatandaşların ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Memiş, “Bölgeye geldiğimiz günden itibaren ekiplerimizle gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler ilk olarak depolara TIR’larla gelen malzemeleri, Büyükşehir Belediye Ekiplerimiz, ASYA, AFAD, gönüllüler ile birlikte önce tek tek ayrıştırıyoruz. Ardından depolara doğru yönlendiriyoruz. Depolarda kurduğumuz çağrı merkezi sayesinde kimin ne ihtiyacı varsa, araçlarla o bölgeye transferini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her sabah ilçe, köy muhtarlarını arayıp, ihtiyaç duydukları gıda ve her türlü yaşam malzemelerini temin ediyor, kendilerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında bireysel olarak bizlere başvuran depremzede kardeşlerimizin de taleplerini alıp ivedi bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizler tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.