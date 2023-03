Erzurum Valisi Okay Memiş, Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık, insanların mutlu ve rahat bir yaşam sürmesinin temel ve değişmez önceliğidir. “Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” tıp okulu 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul’ da kurulmuştur. Bu tarih ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1919 yılından itibaren de 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Karşılıksız hizmet ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında şüphesiz ki hekimlik gelmektedir. İnsan ve toplum sağlığını korumak için mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hayatla ölüm arasında şifa köprüsüdür. Sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde şüphesiz hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın kutsal emeklerine borçluyuz. Tıp, hayatımızda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. İnsanlığın ilk evrelerinden beri var olan tıp ilimi, her geçen gün ilerlemiş ve tedavisinin mümkün olmadığı düşünülen en amansız hastalıkların bile tedavisini bulmuştur. Eskiden ilkel olarak yapılan tıbbi tedavileri, günümüzde yerini modern cihazlara bırakmıştır. Geçen her gün, modern tıbbın ilerlemesi ile neticelenmektedir. Tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet veren tabiplerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin.” Sözleriyle de Türk hekimlerimizin önemini ve değerini belirtmiştir. Bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle sürdüren, hekimlerimiz, derdimize derman olmayı ve acılarımızı dindirmeyi amaç edinmişlerdir. Her birimiz doktorlarımıza sahip çıkmalı, onlara değer vermeliyiz. Özellikle son yıllarda doktorlara karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerine son vermeli, onlara güvenilmelidir. Dünyayı etkisi altına alan Covid -19’ la mücadelede olduğu gibi asrın felaketinde de milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuyla, vakit kaybetmeden daha ilk günden itibaren, doktor ve sağlık çalışanları büyük moral ve motivasyonlarıyla, depremzedelerin yanında yer alarak, eşsiz ve emsalsiz bir özveriyle, can siperane vatandaşlarımızın yaralarını sarmışlardır. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize, hasta bakıcılarımıza kısacası tüm sağlık çalışanlarımıza ne yapsak ne söylesek esik kalır onlara olan gönül borcumuzu ödememiz kolay değildir. Bu vesileyle, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızı, yüreklerindeki insan sevgisi ile böylesine meşakkatli bir mesleği sevgi ve azimle, zaman mefhumu gözetmeksizin fedakârca yerine getirmektedirler. Tüm sağlık teşkilatımızın göstermiş oldukları bu üstün gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutluyor, görevlerinde üstün gayret ve başarılarının devamını diliyorum.”