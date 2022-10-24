Erzurum’da düzenlenen 3’ncü geleneksel Off-Road yarışlarında Erzurum Valisi Okay Memiş direksiyon başına geçerek zorlu parkurda yarıştı. Memiş bin 700 metre uzunluğundaki parkuru başarıyla tamamladı.

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Erzurum’da düzenlenen 3’ncü geleneksel Off-Road yarışlarında Erzurum Valisi Okay Memiş direksiyon başına geçerek zorlu parkurda yarıştı. Memiş bin 700 metre uzunluğundaki parkuru başarıyla tamamladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Macera Off-Road oyunları izleyenlerin nefeslerini kesti. 48 il ve 4 ülkeden yarışmacıların katıldığı programda Erzurum Valisi Okay Memiş de direksiyon başına geçti. Bin 700 metre uzunluğunda olan zorlu parkurda engelleri hızla aşan Vali Memiş, başarılı bir şekilde parkuru tamamladı.