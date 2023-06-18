Erzurum Valisi Okay Memiş, “Babalar Günü” vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de haziran ayının üçüncü pazar gününün 1985 yılından beri “Babalar Günü” olarak kutlandığını belirten Vali Memiş, “ Bu yıl da 18 Haziran Pazar günü ülkemiz genelinde olduğu gibi, kadim şehir Erzurum’da ve ilçelerinde de anlamına uygun olarak kutlanacak olan bu özel günün, babalarımızı gerçekten anlamaya, onların büyük fedakarlıklarını ve kıymetini idrak etmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Toplumumuzun en önemli dinamiklerinden birisi olan ailelerimizin temel direği babalarımızdır. Babalarımız, hiçbir karşılık beklemeden bizlerin huzuru ve güveni için çaba sarf etmekte, tecrübeleriyle yol göstermektedirler. Ailesi için fedakârlıklarla çaba harcayan babalarımıza hak ettikleri değeri yaşarken vermek başlıca görevimiz olmalıdır.” dedi.

Sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babaların, gölgesinde huzur bulduğumuz ve sığınabileceğimiz ulu birer çınar ağacı gibi olduğunu söyleyen Vali Memiş, “Babalık; yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Aile saadetini kendi mutluluğundan öncelikli gören babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için adeta ömürlerini harcamaktadırlar. Bizler, sadece bu anlamlı günde değil, inancımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, babalarımıza hürmette kusur etmeden, daima gönülleri hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi içtenlikle göstermeliyiz. Bugünün küçükleri ve gençlerinin gelecekte birer ebeveyn olacaklarını unutmadan, kendilerini en iyi ve en doğru şekilde hazırlamaları, ailenin korunması ve yaşatılması hepimiz için bir ödev ve önemli birer görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehit ve gazilerimizin değerli babaları olmak üzere, ömrünü ailesinin mutluluğu için tüketen, dadaş babaların ve baba adaylarının gününü en kalbi duygularımla kutlar, sevgi ve saygı bağlarıyla güçlenen aile ocağı içinde, sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ederim. ” diye konuştu.