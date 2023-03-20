Erzurum Valisi Okay Memiş, Nevruz Bayramı ilgili kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında, “Adı ne olursa olsun, bayramların kültürümüzde hep birleştirici bir gücü olmuştur. Bugünlerde kin ve nefret unutulmuş, sevgi, dostluk ve barış baş tacı edilmiştir. Uzakları ve uzaktakileri yakın etmiştir dinî ve millî bayramlar Sevgi hamurunun mayası olan bayramlar, geçmişten bugüne kadar yaşadığımız ve yaşattığımız ortak kültür değerlerimizdir. Bayramlarda geçmişten getirdiğimiz kıymet hükümlerimizi yeni nesillere aktarırız. Uzun bir tarihî geçmişi olan Nevruz da bizi bize yakınlaştıran, kenetlenmemizi sağlayan bir bayramdır. Baharın müjdecisidir Nevruz. Uzun geçen kışın ardından yıpranmış yanlarımızın tamiridir bir anlamda. Nevruz, Türk mitolojisinde ‘güneşin koç burcuna girdiği yeni gün’ anlamına gelir. Bu bayram Türk kökenli topluluklarının ortak paydasıdır. Nevruz, Türk’ü Türk’e bağlayan güçlü bir kültürel bağdır. Türk kökenli topluluklar Nevruz sayesinde kaynaşırlar. Türk dünyasında “Sultan Nevruz” olarak ifade edilen bu bayram, Çin Seddi’nden, Adriyatik’e kadar, hatta tüm dünyada Türklerin varlığını sürdürdüğü geniş bir coğrafyada da kutlanır. Nevruz’u, İranlılar, Afganistanlılar da kendi geleneklerine göre coşkuyla kutlarlar. Nevruz; Türkiye’de, 1991 yılında Türk dünyası ile birlikte, “ortak bir gün olarak” resmî tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir. Türkiye dışındaki bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Nevruz sadece bayram değil, aynı zamanda resmî tatil günü olarak kutlanır. Maddî ve manevî temizliğin gerçekleştirildiği, yeni yılın başı olarak kabul edilen Nevruz, geçen onca asrın bizden koparamadığı kadim bir bayramdır. Türklerin Ergenekon’dan çıkışının yıl dönümü olarak da kabul edilen Nevruz, Türklerin tarih sahnesine çıkışını da temsil eder. Onun içindir ki, dirilişin sembolü de olan bu kadim bayram “Ergenekon Bayramı” olarak da ifade edilir. Ancak ülke olarak kısa bir süre önce yaşadığımız, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı depremler ve ardından meydana gelen sel felaketi, sevincimizi hüzne dönüştürmüştür. Elbette ki bu kadar acı dolu günlerin ardından Nevruz’u kutlamamız düşünülemez. Deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara ve acil şifalar diliyoruz. Bayramın bizlere kattığı yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla ülke olarak yaşadığımız felaketlerde mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını saracağımızı olan inancımla Nevruz’un gönül coğrafyamızda yaşayan ve yüreği bizlerle atan herkese bu anlamlı günün barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.