Erzurum Valisi Okay Memiş: 2 bin rakımda Türkiye’nin en üreten şehri olacağız. Tohumlarını attık, meyvelerini almaya başlıyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş: 2 bin rakımda Türkiye’nin en üreten şehri olacağız. Tohumlarını attık, meyvelerini almaya başlıyoruz" dedi.

Erzurum’da içerisinde 250 iş yerini barındıran Mobilyacılar Odası Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı.

Merkez Yakutiye ilçesinde düzenlenen törene, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, esnaf odaları temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda katılımcılara seslenen Vali Memiş, sanayi sitesinin yer tahsisindeki zorlu süreçten bahsederken, "Birlik olunca netice alınıyor." ifadesini kullandı.

Erzurum’u üreten bir şehir yapmak için çaba harcadıklarını dile getiren Memiş, temeli atılan sanayi sitesi ile mobilyacıların şehir içerisinde, uygun olmayan yerlerde artık üretim yapmayacaklarını söyledi.

Memiş, "Erzurum olarak biz üretmek istiyoruz. Dadaşlarımıza güveniyoruz. 2 bin rakımda Türkiye’nin en üreten şehri olacağız. Bunun tohumlarını attık. Meyvelerini almaya başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butonlara basılarak, sitenin temeli atıldı.