Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, “15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalan vatansever milletimiz, iftihar edilecek feraset ve fedakarlığı sayesinde ihanet çetesine hak ettikleri tepkiyi cesur tutumuyla göstermiştir. Bağımsız ve özgür yaşama gayesinden taviz vermeyen Türk Milleti vatan hainlerinin planını bir kez daha boşa çıkarmıştır” dedi.

Vatan ve millet düşmanı örgütlenmelerden biri olan FETÖ’nün hem ordumuza sızdığını hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz ettiğini hatırlatan Vali Okay Memiş mesajında şunları kaydetti;

“15 Temmuz gecesi, milletin birlik ve beraberliğinin bozulmayacağı, vatanın parçalanamayacağı ve bölünemeyeceğini bir kez daha haykırılmış ve topyekûn bir tavır ortaya konularak tüm şer odaklarına gereken ders verilmiştir.

Aziz milletimiz, başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıkmış, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden karşı koymuştur. 15 Temmuz salaların vicdanlarda oluşturduğu bir şahlanış olarak tarihe geçmiştir. Zalimlerin kullandığı tankın, uçak ve helikopterlerin önüne vücutlarıyla siper olan, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek, soylu bir iradeyle, vatanını ve milletini müdafaa eden aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yad etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak, hepimiz için milli ve vicdani bir görevdir. Siyasi ve ideolojik aidiyet ne olursa olsun, tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, milli beraberlik ruhu ile hareket etmektir.

Elbette Türkiye’den varlığı ve istikbalinden yana olanlarla karşısında duranların mücadelesi bitmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. Yıl dönümünde tüm yurtta gerçekleştirilecek bütün programlarda, o gece yaşananların, milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir.

15 Temmuz Destanını yazan her bir vatan sevdalısı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır. Bizler Türk devletini yaşatma konusunda and içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan sevdalılarıyız. Bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan, şanlı tarihimize adını altın harflerle yazdıran şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, emanetinize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Değerli gazilerimize aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor, hürmet ve muhabbetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi, vatanına sahip çıkarak 7’den 70’e, şehrimizin meydanlarını boş bırakmayan hemşehrilerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.”