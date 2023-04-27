Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bölgedeki konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla projelere finansman desteği verileceğini açıkladı.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan 12 milyon TL bütçeli 2022 yılı turizm işletmelerinin modernizasyonu finansman desteği programı ile 20 milyon TL bütçeli 2022 yılı ihracata gençlik aşısı faizsiz kredi desteği programı çerçevesinde desteklenecek proje sahipleri ile sözleşmeler imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vali Masatlı, ayrıca TR83 bölgesinde ihracat değerinin artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile dış ticaret alanında yeni iş imkânları oluşturulmasına da katkı vermeyi hedeflediklerini söyledi.

İlde 2020-2022 yılları arasında hayata geçirilen 16 projenin temsilcilerine teşekkür belgeleri de verildi. Bir otelde düzenlenen programa Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, ilçe kaymakamları ve diğer yetkililer de katıldı.