Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon’da muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. Vali Masatlı, “İnşallah önümüzdeki dönemde, cumhuriyetimizin 100. yılında hep beraber el ele, gönül gönüle vererek işbirliği halinde vatandaşlarımıza daha çok hizmet edip onların hayat standardını daha üst seviyeye çıkartma yönünde çalışacağız” dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon’da muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. Vali Masatlı, “İnşallah önümüzdeki dönemde, cumhuriyetimizin 100. yılında hep beraber el ele, gönül gönüle vererek işbirliği halinde vatandaşlarımıza daha çok hizmet edip onların hayat standardını daha üst seviyeye çıkartma yönünde çalışacağız” dedi.

Köyleri ilçeler ve il genelinde sürdürdükleri çalışmalar konusunda bilgiler verdiği muhtarların sorunlarını dinleyen Masatlı, “2022 yılında ilimiz genelinde birçok yatırım, destek ve projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkece kalkınmamızın temeli olan tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm alanlarında önemli gelişmeler sağladık. İlimiz ekonomisini ve istihdamını arttırmak için yoğun mesai harcadık. Çok şükür çalışmalarımızın meyvelerini aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bizler çalışmalarımızı, ‘Amasya’mız için sürdürülebilir kalkınma ve gelişim’ temelinde yürütmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri de katıldı.