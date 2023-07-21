Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu dönemde Hatay’a görevlendirilmesinin büyük bir şeref olduğunu belirtti.

6 Şubat’taki depremlerin vurduğu Hatay’a atanarak işbaşı yapan Vali Masatlı, 3 yıldır görev yaptığı Amasya’ya veda etti. Amasya Valiliği’nin düzenlediği veda programında depremlerin ardından 2 ayı aşkın süredir bölgede koordinatör vali olarak bulunduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Sayın cumhurbaşkanımızın böyle bir dönemde beni tercih ederek teveccüh gösterip Hatay Valisi olarak görevlendirmesi benim için belki de meslek hayatımın en büyük şerefi, gururu ve onuru oldu” diye konuştu.

Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, hediyeler verdikleri Vali Masatlı’ya yeni görevinde başarılar diledi.