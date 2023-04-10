Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Ülkemizde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kamu yatırımlarımız hız kazanmış, bürokratik süreçler hızlanmış ve ülkemize sayın cumhurbaşkanımız tarafından çizilen 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda gerekli proje ve çalışmalar kararlılıkla sürmektedir” dedi.

İl koordinasyon kurulu toplantısında kendilerinin de bu vizyon çerçevesinde hedefler belirlediklerini Vali Masatlı, “Amasya’mız için öngörülen hedefleri yakalamak adına yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İlde 2023 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ile belediyelere ait kamu yatırımlarını değerlendiren Masatlı, “Tarım sektöründe 133, ulaştırma-haberleşme sektöründe 51, eğitim sektöründe 66, enerji sektöründe 5, sağlık sektöründe 5, turizm sektöründe 4, diğer kamu hizmetleri sektöründe 57 olmak üzere toplam proje sayısı 321’dir. Projelerin toplam tutarı 11 milyar TL, toplam harcama tutarı 5 milyar TL’dir. 2023 yılı ödeneği 1,8 milyar TL olup, bu ödenekten 229 milyon TL harcanmıştır. Projelerde yüzde 48 nakdi, yüzde 23 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden 16 adedi tamamlanmış, 234 adedi devam etmekte, 27 adedi ihale aşamasında, 43 adedine başlanamamış, 1 adet proje ise tasfiye edilmiştir. Söz konusu 321 adet projenin 42 adedi ise Amasya Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine aittir. Yapılan tüm bu yatırımların Amasya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın da katıldığı toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından sürdürdükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı.