Amasya İl Özel İdaresi araç filosuna 4 adet kamyon daha kazandırıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İki ay önce 6 adet iş makinasını envantere almıştık. Şimdi de 4 adet kamyonumuzu filomuza katıyoruz. Araç filomuzu yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu araçların sadece Amasya’da değil afetlerin yaşandığı Kastamonu’da, Gaziantep Nurdağı’nda ve Hatay’da insanların hizmetine sunulduğuna işaret eden Vali Masatlı, “Asli görevlerinin yanında tüm bu çalışmaları da özveriyle yerine getiren İl Özel İdaremiz kendi kendine yetebilmekte ve şu anda borçsuz olarak yatırımlarını sürdürmektedir. Çok şükür ilimizin her noktasına erişiyor, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ediyoruz. Tüm bu işlerin yapılmasında emeği geçen İl Genel Meclisimize ve İl Özel İdaremize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni kamyonların hayırlı olmasını dileyen Masatlı, “Bu hizmetleri yaparken daima bizlere vizyon çizen, belirlediği hedeflerle bizleri gayretlendiren sayın cumhurbaşkanımıza ilimize sağlanan tüm hizmet ve yatırımlardan ötürü şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve diğer yetkililerin de yer aldığı programda hizmete alınan kamyonların anahtarları yapılan duanın ardından sürücülerine teslim edildi.