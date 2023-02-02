Amasya’da il merkezine inşa edilecek yeni devlet hastanesi binasının proje aşamasının tamamlandığı bildirildi.

Amasya’da il merkezine inşa edilecek yeni devlet hastanesi binasının proje aşamasının tamamlandığı bildirildi.

İl genelinde sunulan kamu hizmetleri ile kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya başkanlık eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 600 yataklı hastanenin inşası için kısa süre içerisinde ihale sürecine geçileceğini açıkladı.

Vali Masatlı, “İlimizde sağlık alanında gerekli yatırım ve planlamalar devam etmekte olup, 600 yataklı hastanemizin proje aşaması tamamlanmış ve kısa süre içerisinde ihale sürecine geçilecektir” dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları ile kurum müdürleri de katıldı.