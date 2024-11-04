Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü, akrabası olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Vali Mehmet Makas, saldırganın gözaltına alındığını ve adli sürecin başladığını açıkladı.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde belediye garajında meydana gelen silahlı saldırıda, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti. Sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, iddialara göre Başkan Şen, akrabası olduğu belirtilen E.Ş. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., tabancasıyla ateş ederek Başkan Şen, şoförü Mikayil Çelikkol ile Ömer Şengül, Koray Kaya ve Kazım Şen’i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Belediye Başkanı Şen ve şoförü Çelikkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Fail tarafından önleri kesiliyor"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastanede yaptığı basın açıklamasında Balışeyh ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı hakkında bilgi verdi. Vali Makas, "Kırıkkale’mizin, Balışeyh’imizin başı sağ olsun. Bu sabah 10 civarında Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi şen beyefendi ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga akabinde silahlı kavgaya dönüşüyor. Daha sonrasında 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik" dedi.

" Kırıkkale’mizin başı sağ olsun"

Başkan Şen’in ve şoförünün hastanede hayatını kaybettiğini belirten Vali Makas, "Belediye Başkanımız Hilmi Şen beyefendi şoförü olarak yanında çalışan Mikayil arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatı kaybetti. Balışeyh’imizin Kırıkkale’mizin başı sağ olsun. Diğer 3 arkadaşımız da üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince elimize geçirilmiş durumda. Suç aleti silahıyla beraber Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcılığımızın himayelerinde tüm tahkikat yapılacaktır" diye konuştu.