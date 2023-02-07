Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte deprem toplanma merkezlerinden biri olan Merkez Kapalı Spor Salonunda barınan vatandaşları ziyaret ettiler.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte deprem toplanma merkezlerinden biri olan Merkez Kapalı Spor Salonunda barınan vatandaşları ziyaret ettiler.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Mehmet Makas, özellikle sosyal medya mecralarında paylaşılan depremle ilgili asılsız iddialara itibar etmemelerini, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirme ve açıklamaların takip edilmesini vurgulayarak, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Toplanma merkezlerinde kalan vatandaşlar, burada sunulan hizmetler nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm depremzedeler için dualar ettiler.

Erzincan’da belirlenen üç toplanma merkezinde yaklaşık 250 vatandaş geçici olarak barınıyor.

Yapılan ziyarette Vali Makas’a, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu da eşlik ettiler.

Ziyaretin ardından Vali Mehmet Makas ve beraberindekiler, AFAD İl Müdürlüğüne giderek buradaki Afet Gurubu çalışanlarından son durum hakkında bilgiler aldılar.