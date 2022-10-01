Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan’da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Esenevler, Gökpınar ve Küllüce köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan’da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Esenevler, Gökpınar ve Küllüce köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Vali Makas, yaşanan depremin ardından depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun da bulundu. Meydana gelen depremin ardından yapılan ilk belirlemelerde ve saha taramalarında can kaybı yaşanmazken bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın yanı sıra Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Emre Çapan’da depremde zarar gören köyleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Öte yandan bugün saat 08.41’de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından gün içerisinde 12 hafif şiddetli deprem kaydedildi.