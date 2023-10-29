Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet’in ilanıyla az zaman da çok işler başaran aziz Türk milleti, Cumhuriyetimiz 10. yılına bastığında yaşadığı heyecanı bugünde büyük bir coşkuyla yaşamaktadır. İnanıyorum ki, bu heyecan yüzyıllar boyunca da bu şekilde devam edecektir" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı resepsiyonu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas’ın ev sahipliğinde Polisevi’nde yapıldı. Resepsiyonda, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kurum müdürleri ve davetliler, Vali Mehmet Makas’a bayram tebriklerini sundu. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Cumhuriyet’in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.

Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın tarih boyunca verilen mücadelelerin zaferlerle sonuçlandığının büyük bir göstergesi olduğunu söyledi.

100. yılı kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Vali Makas, Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarını açan egemenliğin, kayıtsız, şartsız, millette olduğunu belirtti. 100. yıl heyecanının yüzyıllar boyunca da devam edeceğini vurgulayan Vali Makas, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük bayram olarak adlandırdığı bu bayramın, 100. yılını kutluyor olmak tarih boyunca verilen mücadelelerin zaferlerle sonuçlandığının da büyük bir göstergesidir. Nitekim, Cumhuriyetin ilanından 10 yıl sonra yüreklere dokunan melodisiyle ’Türk önde Türk ileri’ diyerek marşımız ile hep ileriye doğru büyümeyi hedefleyen Türkiye’miz, bugün 100. yılında ’Türkiye Yüzyılı’ titretiyor marşlarıyla 21. yüzyılın Türk’ün çağı ’Türkiye Yüzyılı’ olduğunu tüm dünyaya adeta göstermekte ve haykırmaktadır. Cumhuriyet’in ilanıyla az zaman da çok işler başaran aziz Türk milleti, Cumhuriyetimiz 10. yılına bastığında yaşadığı heyecanı bugünde büyük bir coşkuyla yaşamaktadır. İnanıyorum ki bu heyecan yüzyıllar boyunca da bu şekilde devam edecektir."

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinden bahseden Vali Makas, "’Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!’ Türk milleti bu kadim memleketimizde adalet, iyilik, merhamet değerleriyle insanlara ve mazlumlara çare olmaya ebediyen devam edecektir" dedi.

Vali Makas, "Bugün ’Türkiye Yüzyılı’ndan bahsedebiliyorsak hekimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden savunmaya kadar her alanda çığır açan yeniliklere koşabiliyorsak bu yüzyıllardır hürriyetinden vazgeçmemiş olan milletimizin azim ve iradesi sayesindedir" ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Makas ve protokol üyeleri, 100. yıla özel yapılan pastayı kesti.