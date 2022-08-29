Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar, aziz milletimizin şanlı tarihimizdeki sayısız zaferlerinden biri olan, her türlü imkana sahip işgalci güçlere karşı şanlı bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadığın ifade etti.

Çuhadar mesajında, “Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını ‘Zafer Haftası’ olarak büyük bir gururla kutlamaktayız.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir.’ 30 Ağustos Zafer Bayramı da milletimizin ve ordumuzun büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin tüm dünyaya yayıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Bu zaferle birlikte ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçler, aziz milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmış ve hezimete uğramışlardır.

Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Her karışı kanla sulanmış bu vatanın kahraman evlatları olduğu sürece tarihin en şerefli milleti yeni destanlar yazmaya devam edecektir. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev aynı şuur ve ruhla, ecdadımızın emaneti vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı ilhamla bu mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu inanç ve coşkuyla, iki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde ebedi başbuğ Sultan Alparslan’ı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yad ediyor, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın Zafer Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.