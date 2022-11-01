Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla her hafta geleneksel hale getirdiği köy gezilerine Adıyaman’ın en ücra köşesindeki Uzunköy, Çamyurdu ve Karaağaç köyleri ile devam etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla her hafta geleneksel hale getirdiği köy gezilerine Adıyaman’ın en ücra köşesindeki Uzunköy, Çamyurdu ve Karaağaç köyleri ile devam etti.

Köy gezilerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

İlk olarak Uzunköy’ü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Köy Muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Köylülerle tek tek tokalaşan Vali Çuhadar, vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinleyerek köydeki yaşlılara özel ilgi gösterdi. Köyün sorunları ile ilgili muhtardan bilgi alan Vali Çuhadar, iletilen talepleri tek tek not alarak Uzunköy halkının dile getirdiği talepleri imkanlar çerçevesinde değerlendireceklerini ifade etti.

Uzunköy’deki temaslarının ardından Çamyurdu köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada vatandaşlar tarafından karşılanarak, köy halkıyla köyün sorun ve ihtiyaçları hakkında hasbihal etti.

Daha sonra Karaağaç köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarı ve vatandaşlar ile sıcak sohbetler gerçekleştirerek köyün ihtiyaç ve talepleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret ettiği köylerde okulları da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleriyle ilgili köy muhtarından bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.

Adıyaman’ın kırsaldaki en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın ayağına kadar giderek sorunlarını çözmek ve dertlerine ortak olmak için köy ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, devletimizin varlığını ve sıcaklığını vatandaşlarımıza hissettirmek ve sorunları birinci ağızdan dinlemek amacıyla her hafta düzenlediğimiz köy gezilerimize bugün Uzunköy, Çamyurdu ve Karaağaç köylerimizle devam ediyoruz. Bu ziyaretlerimizle köylerimize yönelik eksiklikleri gözden geçirerek, bu eksiklikleri gidermenin gayreti içerisindeyiz. Kırsala hizmeti götürürken doğu-batı, kuzey-güney gibi köylerimiz arasında herhangi bir ayrım veya farklı bir muamele yapmıyoruz. Bütün çalışmalarımızı adalet ölçüsü çerçevesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hepsi bizim nazarımızda aynı değerde ve kıymettedir. Kırsal kesimde öncelikleri belirleyerek, çalışmalarımızı buna göre planlayıp imkanlar ölçüsünde talepleri karşılayacağız. Bugün bizleri misafir eden Uzunköy, Çamyurdu ve Karaağaç köyü halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Uzunköy, Çamyurdu ve Karaağaç Köyü halkı ise Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.