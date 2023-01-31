Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorun ve ihtiyaçların tespiti amacıyla Karagöl, Ağveren, Başpınar ve Bağdere köylerini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorun ve ihtiyaçların tespiti amacıyla Karagöl, Ağveren, Başpınar ve Bağdere köylerini ziyaret etti.

Kırsal kesimin genel durumu ile ihtiyaç ve sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Adıyaman’ın bütün köylerine ziyaretler gerçekleştiren Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan eşlik etti. Ziyaret ettiği köylerde sıcak bir şekilde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, köy muhtarları ve vatandaşlardan köyün genel durumu, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgiler alarak iletilen sorunları not alıp bu talepleri aciliyet sırasına göre çözeceklerini belirtti.

Halk Eğitim Merkezinin destek ve öncülüğünde Bağdere Köyünde kadınlara yönelik açılan halk eğitim kursunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyip yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkanlarını ve kaynaklarını ilin her köşesinde hizmet olarak vatandaşlara hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bizler köylerimizi daha yaşanılır hale getirmenin çabası ve gayreti içindeyiz. İhtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmek amacıyla köylerimizi seri bir şekilde geziyoruz, gezdiğimiz yerlerde artık köylerimizin ana problemlerinin çözüldüğünü görüyoruz. Tabi ihtiyaçlar bitmiyor. Talepler ve dönemin getirdiği yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları da İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yatırım programına alarak gidermeye çalışıyoruz.

Yine devletimizin bizlere sağladığı kaynaklarla köylerimizi ekonomik ve sosyal anlamda desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla ekonomik getirisi yüksek tarım ürünlerinden meyveciliği geliştirme projelerimizle köylerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gönlümüz her zaman vatandaşlarımızdan yanadır.

Adıyaman, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve huzurun, hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehirdir. İlimiz genelinde huzur, güven ve istikrar ortamının daha da güçlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kamu yatırım ve hizmetlerini en hızlı şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız İnşallah bu ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.